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    ГФС ограничивает количество почтовых пересылок, необлагаемых налогом

    (обновлено: )13004
    В ГФС сообщили, что из-за схемы с уклонением уплаты налогов по пересылкам государство теряет миллиарды гривен.
    Посылка
    tut.by

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба готовит введение нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

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    Об этом заявил и.о. ГФС Мирослав Продан.

    Он также отметил, что будет меняться и механизм получения почтовых отправлений.

    "Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотне разным людям. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовом оператору не важно, кто получает отправления", — подчеркнул Мирослав Продан.

    По его словам, эта схема достаточно масштабная, из-за нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС принимать все меры для ее разрушения.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил провести налоговую амнистию. "Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику", уверен глава государства.

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