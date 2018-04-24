ГФС ограничивает количество почтовых пересылок, необлагаемых налогом

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба готовит введение нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые человек имеет право получать без уплаты налогов.

Об этом заявил и.о. ГФС Мирослав Продан.

Он также отметил, что будет меняться и механизм получения почтовых отправлений.

"Сегодня в одной упаковке может быть тысяча единиц товара, который якобы приходит сотне разным людям. Фактически весь товар получает одна фирма-импортер. Ее представитель приходит в отделение с поручениями от ста человек и берет товар без уплаты налогов. Почтовом оператору не важно, кто получает отправления", — подчеркнул Мирослав Продан.

По его словам, эта схема достаточно масштабная, из-за нее государство теряет миллиарды гривен и ГФС принимать все меры для ее разрушения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил провести налоговую амнистию. "Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику", уверен глава государства.