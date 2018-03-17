ГФС сообщила о прекращении работы реестра налоговых накладных

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины с 20 по 22 марта 2018 года временно приостановит работу единого реестра налоговых накладных и некоторых других электронных сервисов, разработанных для плательщиков налога на добавленную стоимость, говорится на странице ГФС в Facebook.

Причиной прекращения работы сервиса названо "проведение технических и регламентных работ в автоматизированных системах фискальной службы".

"Функционирование Единого реестра налоговых накладных и остальных сервисов будет прекращено в 23 часа 20 марта и будет восстановлено после завершения всех работ, но не позднее 10 часов утра 22 марта", — обещает ГФС Украины.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил провести налоговую амнистию. "Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику", уверен глава государства.