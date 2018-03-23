Мошенники рассылают "вирусные" письма от имени ГФС Украины

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины предупреждает граждан о рассылке якобы от имени ГФС электронных писем с вредоносным программным обеспечением.

В ГФС отмечают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к фискальному ведомству.

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Фискалы призывают налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность.

Напомним, в начале марта директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.