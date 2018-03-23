наверх
23.03.201804:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Мошенники рассылают "вирусные" письма от имени ГФС Украины

    (обновлено: )30
    В ГФС Украины предупреждают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к фискальному ведомству.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины предупреждает граждан о рассылке якобы от имени ГФС электронных писем с вредоносным программным обеспечением. 

    В ГФС отмечают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к фискальному ведомству.

    Читайте также: Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы

    Фискалы призывают налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность.

    Напомним, в начале марта директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги России и ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Петр Порошенко и Жан-Ив Ле Дриан
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире