В Украине изменят маркировку сигарет

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины ввел с 1 июля новые образы акцизных марок для табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос).

Государственной фискальной службе поручено обеспечить изготовление до 25 июня 2018 года марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Постановлением также вносятся некоторые изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

В частности, образцы марок разрабатываются Минфином совместно с ГФС, МЭРТ, СБУ, МВД, Минюстом и утверждаются Кабмином. Марка для алкогольных напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), отечественного производства производится в зеленой цветовой гамме; алкогольных напитков, которые являются винодельческой продукцией, отечественного производства – красной; напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), импортного производства – фиолетовой; напитков, которые являются винодельческой продукцией, импортного производства – оранжевой.

Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) — зеленой, для других табачных изделий отечественного производства — оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) — синий, для других табачных изделий импортного производства — бордовой цветовой гамме.

Ранее Министерство финансов Украины предложило ежегодно увеличивать ставки акцизного налога на табачные изделия с 2018 года.