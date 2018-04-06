Китайцы потратят более 400 млн грн на углубление порта под Одессой

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Администрация морских портов Украины (АМПУ) и китайская компания China Harbour Engineering Company LTD в пятницу подписали контракт на реализацию проекта дноуглубления акватории морского порта "Черноморск".

Черноморск — один из крупнейших морских портов Украины, находится на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы.

"Проектом дноуглубление акватории морского порта Черноморск предусмотрен общий объем дноуглубления почти 2 миллионов кубометров грунта (подходного канала и акватории). Общий бюджет проекта 404 миллиона гривен", — сказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

При этом он уточнил, что 87 миллионов гривен направят на углубление дна канала, а 317 миллионов гривен — на углубление акватории. По словам Вецкаганса, проект должен быть реализован до конца 2018 года.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что проект предусматривает увеличение глубин порта до 16 метров. По его словам, компания China Harbour стала партнером АМПУ, выиграв прозрачный тендер.

"Это позволило нам сэкономить 40 миллионов гривен", — уточнил он и анонсировал в ближайшее время проведение тендера по заходу в Украину одной из крупнейших в мире контейнерных компаний.

Ранее сообщалось, что в Украине государственные порты будут передаваться исключительно в концессию.