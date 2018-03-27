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    В Украине намерены передать все порты в концессию - министр

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    ...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины (19)

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    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".
    Одесский торговый порт
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Украине государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    Министр добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались, сообщает УНИАН.

    "Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", — сказал он.

    Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".

    Ранее Омелян заявил, что потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Крымского моста исчисляются десятками миллионов гривен.

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