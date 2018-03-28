В Италии в порту прогремел мощный взрыв. Есть жертвы

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Жертвами взрыва в порту итальянского города Ливорно стали два человека, сообщает в среду телеканал Rainews24.

По предварительным данным, в промышленной зоне порта взорвалась цистерна с метиловым эфиром. Двое рабочих погибли на месте, третий находится в тяжелом состоянии.

Взрыв не привел к пожару.

На месте работают пожарные и экипажи скорой помощи. Зона, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, эвакуирована.

Ранее сообщалось, что взрыв гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Оболонском районе Киева.