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    В Одесской области из-за тумана закрыли порты

    (обновлено: )12
    Сообщается, что из-за тумана закрыли два морских порта: БДЛК (Бугско-Днепровско-лиманский канал) и ХМК (Херсонский морской канал).
    Одесский порт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Туман в Киеве
    Дмитрий Коротчин / kiev.informator.ua
    Мистический ночной Киев во время тумана
    В Одесской области в пятницу, 30 марта, в связи с погодными условиями закрыли два морских порта, сообщает пресс-служба Администрации морских портов.

    Сообщается, что из-за тумана закрыли два морских порта: БДЛК (Бугско-Днепровско-лиманский канал) и ХМК (Херсонский морской канал).

    Кроме этого, были ограничены лоцманские проводки судов еще в пяти портах: в городах Белгород-Днестровский, Черноморск, Николаев, Одесса и Ольвия.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине государственные порты будут передаваться исключительно в концессию.

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