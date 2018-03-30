В Одесской области из-за тумана закрыли порты

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.

В Одесской области в пятницу, 30 марта, в связи с погодными условиями закрыли два морских порта, сообщает пресс-служба Администрации морских портов.

Сообщается, что из-за тумана закрыли два морских порта: БДЛК (Бугско-Днепровско-лиманский канал) и ХМК (Херсонский морской канал).

Кроме этого, были ограничены лоцманские проводки судов еще в пяти портах: в городах Белгород-Днестровский, Черноморск, Николаев, Одесса и Ольвия.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине государственные порты будут передаваться исключительно в концессию.