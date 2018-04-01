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    В Украине повышается стоимость билетов на поезда

    (обновлено: )52661
    С 1 апреля ожидалось повышение тарифов на ж/д перевозки на 12%, а в целом до конца года - на 25%. Но в конце марта стало известно, что соответствующий проект приказа Мининфраструктуры еще находится на согласовании в ряде органов.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля повышаются в Украине на 1%, сообщает Центр транспортных стратегий.

    Как отмечается, такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

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    "Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19.03.2012 и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21.07.2014. Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников — с 28 апреля по 8 мая — коэффициент 1,03. Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7", — говорится в сообщении.

    В целом, как отмечается, стоимость билетов колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Летние перевозки одни из самых дорогих для пассажиров, дороже — лишь в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.

    С 1 апреля 2018 года ожидалось повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%, а в целом до конца года — на 25%. Но в конце марта стало известно, что соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры Украины еще находится на согласовании в ряде органов.

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    Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" с апреля повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 9,8% до 8,670 тысяч гривен (330 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с мартом.

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