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    В Раде предложили ввести запрет на отключения газа и света зимой

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    Согласно проекту постановления, на время отопительного периода (15 октября - 15 апреля) установить мораторий на отключение электрической энергии и услуг по газоснабжению.
    Газовая конфорка
    flickr.com/rhodesj

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава парламентской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко зарегистрировал в Верховной Раде постановление, которым предусматривается введение запрета на отключение от электроэнергии и газоснабжения потребителей в период отопительных сезонов до середины апреля 2020 года.

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    Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады тексте постановления №8108 от 12 марта 2018 года "Об установлении временного моратория на отключение населения Украины от услуг по поставке электроэнергии и газа во время отопительного периода".

    "Временно, на время отопительного периода (15 октября — 15 апреля), установить мораторий на отключение следующих потребителей электрической энергии и услуг по газоснабжению (кроме случаев проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации последствий аварий или действия обстоятельств непреодолимой силы): физических лиц, использующих электрическую энергию и природный газ для бытовых нужд; социальных учреждений и здравоохранения; учебных заведений", — сказано в тексте постановления.

    Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 15 апреля 2020 года. Документом предусматривается запрет на отключение электроэнергии и прекращения газоснабжения компаниями независимо от формы собственности. Проект постановления 13 марта был направлен в профильный парламентский комитет на рассмотрение.

    Ранее сообщалось, что из-за задолженности в Кропивницком без газоснабжения оказались шесть котельных, которые подают тепло в 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы.

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