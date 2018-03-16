В Раде предложили ввести запрет на отключения газа и света зимой

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава парламентской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко зарегистрировал в Верховной Раде постановление, которым предусматривается введение запрета на отключение от электроэнергии и газоснабжения потребителей в период отопительных сезонов до середины апреля 2020 года.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады тексте постановления №8108 от 12 марта 2018 года "Об установлении временного моратория на отключение населения Украины от услуг по поставке электроэнергии и газа во время отопительного периода".

"Временно, на время отопительного периода (15 октября — 15 апреля), установить мораторий на отключение следующих потребителей электрической энергии и услуг по газоснабжению (кроме случаев проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации последствий аварий или действия обстоятельств непреодолимой силы): физических лиц, использующих электрическую энергию и природный газ для бытовых нужд; социальных учреждений и здравоохранения; учебных заведений", — сказано в тексте постановления.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 15 апреля 2020 года. Документом предусматривается запрет на отключение электроэнергии и прекращения газоснабжения компаниями независимо от формы собственности. Проект постановления 13 марта был направлен в профильный парламентский комитет на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что из-за задолженности в Кропивницком без газоснабжения оказались шесть котельных, которые подают тепло в 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы.