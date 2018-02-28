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    По всей Украине из-за непогоды около ста населенных пунктов остались без света

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    Наибольшее количество населенных пунктов без электричества остались в Донецкой области (29), в Харьковской - 19, Запорожской - 10. В регионах расчищают дороги.
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    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Почти 100 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    "В ночь с 27 на 28 февраля в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях", — говорится в сообщении.

    В частности, в Донецкой области без света остались 29 населенных пунктов, в Харьковской — 19, Запорожской — 10, Сумской — девять, Черниговской — семь, Херсонской — шесть, Днепропетровской — пять, Кировоградской — пять, Киевской — четыре, Черкасской — два и Луганской — один.

    Также в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены более 2 тысяч человек и почти 1,5 тысячи техники. Морские порты и аэропорты работают в штатном режиме.

    Украинский гидрометцентр передает, что в среду, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

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