Непогода в Украине: почти 20 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Почти 20 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пунктов в пяти областях", — говорится в сообщении.

В частности, в Николаевской области без света остались восемь населенных пунктов, в Запорожской — пять, Кировоградской — два, Донецкой и Луганской — по одному.

Также в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

Напомним, ранее обильные снегопады накрыли Киев.