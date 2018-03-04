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    Общество

    Непогода в Украине: почти 20 населенных пунктов остались без света

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (277)

    (обновлено: )6910
    В результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пунктов в пяти областях.
    Непогода в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Почти 20 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    "В результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пунктов в пяти областях", — говорится в сообщении.

    В частности, в Николаевской области без света остались восемь населенных пунктов, в Запорожской — пять, Кировоградской — два, Донецкой и Луганской — по одному.

    Также в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

    Напомним, ранее обильные снегопады накрыли Киев.

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