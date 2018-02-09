Непогода в Украине. Без света остались 152 населенных пункта

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В ночь на 9 февраля в Украине без света остались 152 населенных пункта в пяти областях, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пунктов в 5 областях (Черновицкая – 89, Ивано-Франковская – 32, Тернопольская – 25, Черниговская – 3 и Сумская – 3)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в январе в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.