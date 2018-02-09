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    Непогода в Украине. Без света остались 152 населенных пункта

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    Как стало известно, с 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 152 населенных пунктов в 5 областях.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В ночь на 9 февраля в Украине без света остались 152 населенных пункта в пяти областях, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "С 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пунктов в 5 областях (Черновицкая – 89, Ивано-Франковская – 32, Тернопольская – 25, Черниговская – 3 и Сумская – 3)", – говорится в сообщении.

    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, в январе в связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины были обесточены.

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