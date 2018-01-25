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    Последствия стихии. Почти 40 населенных пунктов Украины - обесточены

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (146)

    (обновлено: )15601
    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, обесточенными остаются 37 населенных пунктов в двух областях - Одесской и Черкасской.
    Непогода в Украине. Архивное фото
    ГСЧС

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Украине из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 37 населенный пункт в Одесской и Черкасской областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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    "Остаются обесточенными 37 населенных пунктов в двух областях (Одесская — 32, Черкасская — 5)", — говорится в сообщении.

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    В то же время спасатели отметили, что опасных метеорологических явлений на территории страны не наблюдается — местами небольшой снег в Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.

    Между тем продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на территории Запорожской области на участке автодороги Н-30 Васильевка — Бердянск (протяженностью 23 км). 

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    Ранее сообщалось, что в четверг, 25 января, в Украине температура может опуститься до — 20 градусов. 

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