Новоназначенный глава Нацбанка назвал свои цели на посту

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Новоназначенный глава Нацбанка Яков Смолий назвал свои цели на новом посту.

Как передает "112 Украина", со своей речью он выступил перед депутатами, после чего Верховная Рада назначила его главой НБУ.

По его словам, Нацбанк должен эффективно выполнять свой мандат – обеспечивать ценовую и финансовую стабильность.

Смолий назвал цели на посту главы НБУ:

— низкие и стабильные темпы инфляции, в перспективе 5 лет — в пределах 5% ± 1 %;

— интеграция украинской финансовой системы в общеевропейскую;

— восстановление кредитования;

— эффективная модель регулирования финансового сектора;

— валютная либерализация;

— финансовая инклюзия, то есть доступность и безопасность банковских услуг.

Он подчеркнул, что для достижения этих целей Нацбанк потребует независимости от политических течений.

Напомним, в четверг, 15 марта, Верховная Рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины.