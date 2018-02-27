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    Кабмин снял мораторий на проверку аптек

    (обновлено: )10810
    В Минздраве напомнили, что более 3 лет аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля.
    Аптека
    RIA News Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В 2018 году Гослекслужба впервые за 3 года проверит деятельность аптек и лекарства, которые они реализуют.

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    "23 февраля 2018 вступило в действие постановление Кабмина № 1104 от 18.12.2017 г.. "Об утверждении перечня органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины" О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности ". Это постановление фактически дает возможность в этом году начать систематические и плановые проверки аптечных учреждений, то есть деятельность аптек в полном объеме. Уже утвержден годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Гослекслужбы на 2018 год. Зато общегосударственный мораторий на проверки малого бизнеса и в дальнейшем продолжает свое действие в 2018 году", — сообщает Минздрав.

    "Более 3 лет аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля. То есть недобросовестные участники рынка имели основания этим реально злоупотреблять. И речь здесь идет не только о качестве или фальсификат лекарств, но и о отсутствует контроль за ценами на медикаменты. Правительство, понимая эти проблемы, снял мораторий на проверки аптек ", — отметил заместитель министра Роман Илык.

    Напомним, в августе 2014 был введен мораторий на проверки малого бизнеса. Закон "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" предусматривал полный запрет всех плановых проверок, в том числе и аптечных учреждений.

    Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные взорвали аптеку на проспекте Юбилейном.  В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

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