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    Экономика

    Украина стала второй в Европе по запасам газа

    (обновлено: )133716
    На первом месте по запасам газа в Европе стоят Нидерланды. Запасы же Украины составляют сегодня около 600 млрд кубометров.
    Газовая конфорка
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина в последние годы сократила потребление газа почти в два раза, став мировым лидером в снижении потребления энергоносителей, пишет Укринформ.

    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
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    Он отметил, что Украина имеет вторые в Европе запасы газа после Нидерландов.

    "Эти запасы составляют около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров", — рассказал эксперт.

    По его словам, Украина является мировым лидером в снижении потребления энергоносителей: "По газу, например, за последние годы мы снизили потребление практически в два раза — до 28 млрд кубометров".

    Эксперт считает, что снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий.

    Как сообщалось ранее, правительство подготовило новый вариант изменений методики определения цены газа.

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