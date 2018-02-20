Украина стала второй в Европе по запасам газа

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина в последние годы сократила потребление газа почти в два раза, став мировым лидером в снижении потребления энергоносителей, пишет Укринформ.

Он отметил, что Украина имеет вторые в Европе запасы газа после Нидерландов.

"Эти запасы составляют около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров", — рассказал эксперт.

По его словам, Украина является мировым лидером в снижении потребления энергоносителей: "По газу, например, за последние годы мы снизили потребление практически в два раза — до 28 млрд кубометров".

Эксперт считает, что снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий.

Как сообщалось ранее, правительство подготовило новый вариант изменений методики определения цены газа.