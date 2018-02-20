наверх
20.02.201812:33
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Правительство будет повышать цену на газ 1,5 года

    (обновлено: )29904
    По задумке правительства, цена газа для населения будет повышаться поэтапно - ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правительство подготовило новый вариант изменений методики определения цены газа, пишут "Українські новини".

    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк
    Deutsche Welle: выгодно ли Украине покупать российский газ

    По данным источников, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов: цена газа для населения будет повышаться поэтапно — ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года. К октябрю 2019 года она должна будет вырасти на 16%.

    Также правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго на 3 года — до 1 апреля 2021 года.

    Как отмечается, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи.

    А это возможно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб м потребление будет 27 млрд куб м.

    Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий — 10 млрд грн — до 80 млрд грн.

    Напомним, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа госпредприятию "Укрспирт".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины