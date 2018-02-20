Правительство будет повышать цену на газ 1,5 года

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правительство подготовило новый вариант изменений методики определения цены газа, пишут "Українські новини".

По данным источников, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов: цена газа для населения будет повышаться поэтапно — ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года. К октябрю 2019 года она должна будет вырасти на 16%.

Также правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго на 3 года — до 1 апреля 2021 года.

Как отмечается, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи.

А это возможно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб м потребление будет 27 млрд куб м.

Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий — 10 млрд грн — до 80 млрд грн.

Напомним, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа госпредприятию "Укрспирт".