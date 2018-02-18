Вслед за "Укрпочтой". "Укрспирт" намерен поставлять газ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа госпредприятию "Укрспирт", свидетельствует проект решения заседания, запланированного на 22 февраля.

Читайте также: Газ не по трубам, а по почте. Сеть "взорвали" фотожабы на "Укрпочту"

Как говорится на сайте регулятора, "Укрспирт" подал необходимые документы для получения лицензии 16 февраля.

Напомним, ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта".