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    Экономика

    Вслед за "Укрпочтой". "Укрспирт" намерен поставлять газ

    (обновлено: )62820
    Как выяснилось, лицензию на поставки газа "Укрспирту" вскоре может дать Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг.
    Трубопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа госпредприятию "Укрспирт", свидетельствует проект решения заседания, запланированного на 22 февраля.

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    Как говорится на сайте регулятора, "Укрспирт" подал необходимые документы для получения лицензии 16 февраля.

    Напомним, ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта".

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