Минфин сообщил, сколько Украина использовала займов Всемирного банка

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году использовала 117,25 млн долларов займов Всемирного банка по проектам, сообщили в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства, "выборка средств займов в 2017 году составила 117,25 млн долларов США, по сравнению с 2016 годом она выросла на 47,63 млн долларов США".

Как отмечается, на сегодня Украина внедряет семь совместных с Всемирным банком проектов на общую сумму 2,303 млрд долларов США.

Как отмечается, эти займы направлены на улучшение транспортного сообщения, развитие отечественных магистральных электросетей, повышение качества медицинских услуг, эффективности социальной помощи, качества и эффективности услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов, энергоэффективности и качества услуг предприятий теплокоммунэнерго.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что критическим вопросом для сотрудничества Всемирного банка с Украиной является создание Антикоррупционного суда.