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    Всемирный банк назвал критический вопрос по сотрудничеству с Украиной

    (обновлено: )265
    Всемирный банк настаивает, что три положения в президентском законопроекте по Антикоррупционному суду должны быть изменены, поскольку они откладывают внедрение такого суда.
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Критическим вопросом для сотрудничества Всемирного банка с Украиной является создание Антикоррупционного суда, заявила в эфире 1+1 директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

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    По ее словам, НАБУ и САП подготовили уже более 90 дел против коррупционеров, которые поданы в суд, но решений по ним до сих пор нет. 

    Как отметила Кахконен, Всемирный банк настаивает, что три положения в президентском законопроекте по Антикоррупционному суду должны быть изменены, поскольку они откладывают внедрение такого суда.

    По словам Кахконен,  в президентском законопроекте не определено количество судей, но при этом документ говорит, что нельзя создавать суд до того, как все судьи будут избраны.

    "Здесь нет последовательности. Нужно определить количество судей и нет причины ожидать, когда все судьи будут избраны и назначены", — сказала директор Всемирного банка.

    Ранее секретарь Венецианской комиссии (ВК) Томас Маркерт заявил, что Украине следует доработать президентский законопроект об Антикоррупционном суде с привлечением представителей комиссии и международных кредиторов Киева.

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