Всемирный банк назвал критический вопрос по сотрудничеству с Украиной

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Критическим вопросом для сотрудничества Всемирного банка с Украиной является создание Антикоррупционного суда, заявила в эфире 1+1 директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, НАБУ и САП подготовили уже более 90 дел против коррупционеров, которые поданы в суд, но решений по ним до сих пор нет.

Как отметила Кахконен, Всемирный банк настаивает, что три положения в президентском законопроекте по Антикоррупционному суду должны быть изменены, поскольку они откладывают внедрение такого суда.

По словам Кахконен, в президентском законопроекте не определено количество судей, но при этом документ говорит, что нельзя создавать суд до того, как все судьи будут избраны.

"Здесь нет последовательности. Нужно определить количество судей и нет причины ожидать, когда все судьи будут избраны и назначены", — сказала директор Всемирного банка.

Ранее секретарь Венецианской комиссии (ВК) Томас Маркерт заявил, что Украине следует доработать президентский законопроект об Антикоррупционном суде с привлечением представителей комиссии и международных кредиторов Киева.