НБУ прокомментировал желание украинского бизнесмена купить 25% Проминвестбанка

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины сообщил, что не получал документов на согласование покупки долей в "Проминвестбанке", украинскому бизнесмену Максиму Микитасю было отказано в июле.

Об этом сообщил регулятор в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее в пятницу Антимонопольный комитет Украины сообщил, что открыл дело "о концентрации в виде приобретения физическим лицом — гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества".

"Национальный банк пока не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". Ранее, в апреле 2017 года, пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" подали два гражданина Украины. 28 июля 2017 Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк"", — сообщили в Нацбанке.

В конце декабря Нацбанк Украины сообщил, что вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского Проминвестбанка. Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже Проминвестбанка Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.