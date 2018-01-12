наверх
12.01.201820:12
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ прокомментировал желание украинского бизнесмена купить 25% Проминвестбанка

    (обновлено: )108
    Регулятор отметил, что "Национальный банк пока не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк".
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины сообщил, что не получал документов на согласование покупки долей в "Проминвестбанке", украинскому бизнесмену Максиму Микитасю было отказано в июле.

    Об этом сообщил регулятор в ответ на запрос РИА Новости.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    НБУ занимается обслугой Кабмина, а не контролем гривны — Полховский

    Ранее в пятницу Антимонопольный комитет Украины сообщил, что открыл дело "о концентрации в виде приобретения физическим лицом — гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества".

    "Национальный банк пока не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". Ранее, в апреле 2017 года, пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" подали два гражданина Украины. 28 июля 2017 Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО "Проминвестбанк"", — сообщили в Нацбанке.

    В конце декабря Нацбанк Украины сообщил, что вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского Проминвестбанка. Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже Проминвестбанка Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Рубли
    Курс гривны летит в пропасть