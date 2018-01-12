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    Экономика

    Украинский бизнесмен подал заявку на покупку 25% Проминвестбанка

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    Как стало известно, распоряжением АМК начато рассмотрение приобретения гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк".
    Офис Проминвестбанка в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины рассматривает возможность покупки украинским бизнесменом Максимом Микитасем 25% Проминвестбанка у российского ВЭБа.

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    "Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 года начато рассмотрение дела о концентрации… в виде приобретения физическим лицом — гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем — акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

    В конце декабря Национальный банк Украины сообщил, что вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского Проминвестбанка. Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже Проминвестбанка Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.

    Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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