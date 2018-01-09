В Чехии топ-менеджеров обвинили в хищениях при оплате услуг в Украине

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Центр по борьбе с организованной преступностью Чехии выдвинул обвинение в хищении средств и уклонении от уплаты налогов против шести топ-менеджеров компании Škoda JS, сообщает "Радио Прага".

Расследование ведется в отношении оплаты консалтинговых услуг в ходе деятельности в Украине.

По версии следствия, в период с 2009 по 2014 г. подозреваемые проводили платежи через четыре офшорные фирмы за якобы предоставляемые консалтинговые услуги при получении контрактов на поставку ядерного оборудования в Украину. При этом соответствующих услуг компания не получала. Указанные в бухгалтерии расходы позволяли компании снизить сумму налога.

Шестеро подозреваемых обвиняются в хищении, ущерб от которого оценивается в сумму, превышающую 5 млн крон (192 тыс евро); им может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. Подробности дела полиция не сообщает.

Škoda JS, ранее носившая название "Атомное машиностроение", поставляет технологии предприятиям ядерной энергетики. Помимо производства компонентов атомных электростанций, фирма также занимается ведением проектирования, участвуя в строительстве эксплуатации и модернизации АЭС в Словакии, Венгрии, Болгарии, Финляндии, Армении и Украине.

В конце 2014 г. в офисе компании полиция провела обыск с целью изъятия документации, затребованной прокуратурой Швейцарии. По данным издания Právo, швейцарские правоохранительные органы подозревают руководство компании в даче взятки экс-депутату Рады Николаю Мартыненко за посредничество при получении заказов. В качестве главного подозреваемого Právo называет бывшего гендиректора и председателя правления Škoda JS Мирослава Фиалу.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило взятки, которые чешская компания Skoda JS выплатила должностным лицам в "Энергоатоме".