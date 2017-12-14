Польша, Венгрия и Чехия не будут переходить на евро – источник

КИЕВ, 14 дек – РИА Новости Украина. Польша, Венгрия и Чехия не намерены входить в еврозону, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Польша, Венгрия и Чехия, согласно данным, которыми я располагаю, не намерены переходить на (единую европейскую валюту) евро", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что лидеры стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию в еврозоне. В настоящее время в состав еврозоны входят Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Эстония.

Перейти на евро, как ожидается, могут в будущем следующие страны Евросоюза: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия и Швеция.

Евро должен со временем стать валютой ЕС в целом, заявил ранее еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. С таким мнением согласен и монетарный регулятор валютного блока ЕЦБ, сказал член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре. При этом представители Еврокомиссии отмечали ранее, что никто не будет принуждать государства Евросоюза вступать в еврозону.

Напомним, представительство Европейского союза в Украине сообщило, что Еврокомиссия уже отказала Киеву в предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи из-за невыполнения ряда требований.