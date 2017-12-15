Гройсман назвал ключевую задачу Кабмина в 2018 году

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ключевой задачей Кабинета министров на 2018 год является рост экономики, сообщает пресс-служба правительства.

"Рост экономики – приоритет номер один. Пришло время ответственной политики", – сказал Владимир Гройсман в ходе визита в город Белая Церковь Киевской области.

По его словам, реальным является рост экономики Украины на уровне 5-7%.

Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача для правительства на следующий год – довести показатель средней заработной платы в стране до 10 тысяч гривен.

Он убежден, что основания для выполнения поставленных задач существуют: "Это не пустые обещания".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман считает большой бедой вранье украинских политиков перед украинцами.