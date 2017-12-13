Снимаем лапшу с ушей. 1001 сказка Гройсмана

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Премьер-министр Гройсман обещает построить Украину, в которой будет приятно и интересно жить. Причем – уже очень скоро. Вот в 2018 году средняя зарплата для украинцев дорастет, считает глава правительства, до 10 тысяч гривен. Получается, что за год доходы жителей страны вырастут на 35% – или на 2,5 тысячи в месяц.

Минимальную зарплату в стране, напомним, уже подняли: Кабмин заложил в госбюджете-2018 на следующий год минимальную зарплату в размере 3723 гривен.

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По официальным данным Госстата, в октябре реальная заработная плата в Украине года увеличилась на 19,9% по сравнению с октябрем 2016 года. Номинально она составила 7 377 грн.

Игры с цифрами

Экономический эксперт Виктор Скаршевский называет заявление Гройсмана о росте средней зарплаты популизмом.

"Правительство может повысить с помощью парламента минимальную заработную плату – что они сделали в этом году, в два раза (с 1600 до 3200 грн – Ред.). И на следующий год – еще плюс 500 гривен. А среднюю зарплату выплачивают не правительство, не премьер-министр, а бизнес – предприятия, которые сначала должны заработать деньги, а потом выплатить заработную плату. Поэтому я и называю это популизмом", – сообщил экономист в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экономический эксперт Виктор Скаршевский

В то же время Гройсман может рассчитывать на "чисто статистический" эффект.

"Он был и в 2017 году. Подняли минимальную зарплату с 1600 до 3200 и получается, что уже в рассчет зарплата 1600 не идет, только 3200. Они нижний порог подняли и средняя зарплата чисто статистически повысилась…. И плюс средняя зарплата – это средняя температура по больнице. Это не значит, что будут поднимать у самых малооплачиваемых, возможно, у высокооплачиваемых – за счет этого можно достичь", – рассказал экономист.

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По его словам, рабочий, или человек в селе как получал свои 4 тысячи гривен, так и будут получать.

"То есть поэтому я называю это популизмом. Плюс учителям повысят зарплату на 25%, бюджетникам – за счет бюджетников средняя зарплата может повыситься. Но бизнес, если он больше не зарабатывает, он больше выплачивать не может", – подытожил Скаршевский.

Король популизма

Но рост зарплат – всего лишь одно из целого сонма обещаний Гройсмана. Еще 23 ноября премьер заверил, что построит экономически развитое, сильное и демократическое государство, а народ будет жить еще лучше, чем сейчас.

"Мы будем защищать детей и пожилых людей. Мы восстановим свою территориальную целостность, наше войско будет одним из самых сильных в будущем на планете", – сообщил глава правительства.

Тогда же он заявил, что "Украина после Евромайдана уже 720 дней живет без единой капли российского газа и было приложено немало усилий, чтобы избавиться от этой зависимости" и выразил аккуратную надежду, что Украина станет абсолютно энергетически независимой и сможет сама добывать свой газ – в среднесрочной перспективе, до 2020 года.

Но и это еще далеко не все. Премьер обещает, что в 2018 году будет отремонтировано в несколько раз больше дорог, чем в 2017 году. Что в том же году будет инвестировано около 13 миллиардов гривен на социально-экономическое развитие регионов, а 1300 семей военнослужащих получат новое жилье. Глава правительства обещает отремонтировать дороги Харьков – Сумы и Киев – Черновцы. А уже в декабря 2017 – дерегулировать нефтегазовую отрасль.

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При этом за Гройсманом есть один явный "должок". Еще в мае 2017 года с трибуны Рады он гарантировал, что парламентарии примут закон и повысят пенсии военнослужащим с 1 января 2018 года. Но уже декабрь, а ни инициатив, ни тем более законопроекта нет.

Собрался на выборы?

Эксперты заметили, что у Гройсмана нередко проскакивают несвойственные для премьер-министров обещания – на относительно долгую перспективу. Он часто заявляет о сроках 2-3 года, а то и пытается заглянуть вперед на 5-7 лет (составы правительства, особенно в Украине, так долго не существуют). Обычно к такому приему прибегают политики, метящие в президенты и фактически начавшие предвыборную кампанию.

Пока об этом говорить, конечно, рано. Тем более Гройсмана все еще считают "кадром Порошенко", и вряд ли премьер пойдет на открытую конфронтацию с главой государства и объявит о президентских амбициях.

Но вполне возможно, что глава правительства наберет еще больший политический вес и захочет стать конкурентом нынешнему президенту. В политике подобное случалось не один десяток, а то и сотен раз.