Гройсман рассказал о "большой беде" для украинцев

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает большой бедой вранье украинских политиков перед украинцами. По его мнению, они должны отвечать за свои слова. Об это он сказал журналистам во время рабочей поездки в Киевскую область.

Глава правительства считает, что политики должны следить за своими словами, анализировать их, то есть отвечать за них.

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"Это вопрос, не впервые ли, наверное, проанализировали, кто что говорит. И в действительности мы увидели, что многие политики говорят ерунду или то, что не отвечает действительности. Это большая беда для украинского народа иметь политиков, которые в глаза врут. Это огромная потеря возможностей. Я не хочу комментировать других политиков и могу сказать только за себя: я с первого дня в правительстве говорю о том, что пришло время ответственной политики. Когда ты говоришь – ты должен отвечать за свои слова, когда ты сказал, что ты должен это сделать, – ты должен действительно это реализовать", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Михаила Саакашвили в Киеве 8 декабря. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, политик был помещен в изолятор временного содержания. Предыдущая попытка его ареста 5 декабря оказалась неудачной для силовиков — сторонники лидера "Движения новых сил" окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили его.

Позже сторонники Саакашвили выдвинули требования к Раде, среди которых — импичмент Порошенко и отставка Луценко.

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.