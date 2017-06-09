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    Из-за шоков годовая инфляция может превысить прогноз - Нацбанк

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    В пресс-службе регулятора предупредили, что текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих, несмотря на более низкую, чем ожидалось, базовую инфляцию, свидетельствует об усилении рисков.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Инфляция по итогам 2017 года может превысить прогнозируемый уровень 9,1%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

    По данным Государственной службы статистики Украины, инфляция в стране в мае ускорилась до 1,3% после 0,9% в апреле, за пять месяцев цены выросли на 6,2%.

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    "Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих, несмотря на более низкую, чем ожидалось, базовую инфляцию, свидетельствует об усилении рисков, потребительская инфляция по результатам 2017 года может из-за шоков со стороны предложения превысить прогноз НБУ в 9,1% в годовом измерении, обнародованный в инфляционном отчете в апреле 2017 года", — сообщается на сайте регулятора в пятницу.

    По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%.

    Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 3% до 1,8%, по инфляции — с 8,1 до 12,9%.

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