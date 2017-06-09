Уже не Украина, но еще не Россия: что происходит в экономике Донбасса

РИА Новости Украина

В марте Украина ввела полную торговую блокаду Донбасса, затем закрылась от российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", от "Яндекса" и даже от бухгалтерской программы 1С, в шаге от массовых гонений на РПЦ. Минский процесс остановился, прогресса нет. Донбасс теперь полностью зависит от связей с Россией, а Россия — от того, сможет ли справиться с управлением в регионе. Экономика непризнанных республик в условиях войны, естественно, малопрозрачна. Однако "Реальный репортер" разобрался в ее основных чертах и обнаружил, что судьба Донбасса (как, вероятно, и России) на развилке между уверенным ростом и обвалом, между героизмом и мародерством.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала. Авторы — Сергей Белоус, Виталий Лейбин.

"Мы оцениваем ситуацию в ДНР как туманную, - говорит гендиректор Ясиноватского машзавода Владимир Трубчанин. — Может, оно и правильно в условиях войны. Но я считаю — неправильно, нет четко очерченного пути. Пока нам не обещают даже перспективы Приднестровья. Все ждут, в какую сторону качнется глобальная политика".

На окраине Ясиноватой, вдалеке от центров глобальной политики, прямо у линии фронта стоит девятиэтажка, в которой после попадания снаряда в 2014 году рухнул целый пролет (сейчас его почти восстановили). А напротив — заводоуправление, большое здание с колоннами, все изрешеченное снарядами. Вот здесь и начинается территория Ясиноватского машиностроительного завода. Сюда и этой весной уже прилетал, как рассказывает Трубчанин, "122-й снарядик".

Тем не менее завод работает. Здесь собирают и ремонтируют проходческие комбайны и прочие машины для шахт и метростроителей.

"На предприятии работает больше 700 человек, а до войны было 900. И получают зарплату выше средней по региону. Причем сокращения связаны даже не с производством, а с социальными функциями. Вот, например, у нас был крупнейший в стране собачий питомник… Сейчас собак почти нет. В 2014 году наш завод "нормально" утюжило, и почти всех собак поубивало", — говорит Трубчанин.

"До начала января было фифти-фифти по рынкам сбыта: половина — Украина, половина — Российская Федерация, Казахстан, страны ТС, - говорит Трубчанин. — Сейчас у нас все уходит в РФ. Мы потеряли половину рынка, апрель у нас в два раза хуже по сбыту, чем январь и февраль. Но мы в мае уже наращиваем, у нас работает дилер в РФ. Основной потребитель — Кузбасс, потом — метрострои. Сейчас метрострои берут только запчасти, во многих местах работает наша техника, но после сочинской олимпиады осталось много импортной техники, так что спрос на новую технику невелик".

Русская граница

Сейчас единственный выход экономики Донбасса в мир — это граница с Россией. Российская общественность ложно полагает, что эта граница более-менее открыта. Нет, здесь тоже стоит настоящая таможня: куча формальностей, особых ограничений и интересов. Достаточно перейти границу на Успенке, чтобы увидеть многокилометровые очереди из фур, ожидающих проезда через таможню. Если вы на частной легковушке — тоже простоите часы, ну и можете нарваться на разные вопросы таможенника.

Донецкий предприниматель Валентина С., работающая в ритейле, утверждает, что ситуация в трансграничной торговле еще и ухудшается.

"Раньше была возможность работать по следующей схеме: чтобы заплатить за товар по безналу, мы имеем право работать только с одним банком: ЦМР-Банк. До 2017 года любой представитель мог открыть там счет. Но в начале 2017 года из ЦМР-Банка выгнали всех нерезидентов России. Теперь именно российская фирма обязана открыть счет, но если это известная фирма, то она сразу попадет под санкции", — сообщила бизнесвумен.

Фирмы Донбасса не могут работать без российских мелких посредников и готовы на самые разные условия. Так на стратегическом для России направлении возникла зона непрозрачности и попыток заработать как раз на изоляции Донбасса.

Взрыв или взрывной рост

Несмотря на все проблемы с изоляцией, экономика Донбасса (по крайне мере, ДНР, про которую мы больше понимаем) находится на траектории быстрого роста с начала 2016 года минимум.

Так, например, добыча угля предприятиями ДНР в 2016 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 25% и превысила показатели 2014-го. Это ключевой сектор экономики Донбасса, базовый индикатор. Металлургия, на которую приходится две трети всего промпроизводства республики, также потихоньку восстанавливается. В 2015 году после длительной консервации из-за активных боевых действий возобновили производство Донецкий и Енакиевский металлургические заводы. Планируемый запуск на полную мощность Юзовского метзавода, созданного на базе бывшего Донецкого электрометаллургического завода, позволит, как предполагается, ежемесячно выплавлять здесь около 30 тысяч тонн стали. Частичный запуск завода в прошлом году уже обеспечил прирост объемов производства в отрасли почти на 20%.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу

Есть и другие знаковые изменения; как уже было сказано, в апреле начал выпуск продукции "Донгормаш".

"Про Енакиевский завод интересно. При годовой возможности выплавки порядка 2 миллионов им завезли 15 тысяч тонн угля и назвали это великим достижением! Заводу требуется порядка двух миллионов тонн угля в год, — сетуют инсайдеры. — Но одно лишь то, что завод начал работу, — это новость".

В машиностроении ситуация гораздо более минорная. Согласно прошлогодним данным, доля продукции машиностроения в общем объеме республиканского производства составляет лишь 1,5% по сравнению с более чем 5% до войны. По некоторым позициям падение составило 80% и более. Сегодня большая часть из примерно тридцати работающих машиностроительных заводов загружена не более чем на четверть, а такие предприятия, как, например, Зуевский энергомеханический завод (поставщик Росатома), завод "Топаз" (разработчик комплексов РЭБ) и некоторые другие высокотехнологичные предприятия остановлены полностью.

Однако и тут есть успехи. Пример — возобновивший работу "Донбасс-Агромаш", продукция которого, в том числе горная техника, стоит дешевле российских аналогов и успешно экспортируется в РФ. Несмотря на риски в связи с идущими совсем рядом боевыми действиями и существенное сокращение штата, работает и наращивает производство Ясиноватский машзавод.

Типичную ситуацию в отрасли описывает руководитель донецкого ГП "ГорМаш" Александр Орлов: "Наш главный успех — мы начали работать. За апрель изготовили продукции на 8,5 миллионов рублей, притом что для нормального функционирования предприятия нужно выйти на уровень хотя бы 35 миллионов в месяц. Это будет нормальный показатель. Даже не хороший, просто нормальный".

Уровень доходов жителей Донецка, по оценкам горадминистрации, составляет сегодня около 80% от довоенного.

"У нас цены российские, а зарплаты украинские, - делится брокер Андрей. — В целом нам легче, чем украинцам, в основном за счет коммуналки (тарифы в ДНР и ЛНР не поднимались и сейчас в 3-5 раз меньше, чем на Украине. — Ред.). На мой взгляд, уровень жизни у нас средний между Украиной и Россией. В России выше, на Украине ниже, у нас где-то посередине".

Сейчас очень важный момент в Донбассе. После полной блокады со стороны Украины регион лишился всех рынков сбыта, кроме российского. И это тест России на качество управления в форс-мажорных условиях: экономика Донбасса либо ускорит рост (если удастся не остановить работающие производства и запустить неработающие), либо вернется к падению. Это тест именно для российских управленцев; сырье и зарплаты для сотрудников предприятий, на которых введено внешнее управление, поступают именно из России.

На добывающих предприятиях скопились значительные запасы угля. Проблема в том, что сорта добываемого донецкими шахтерами и потребляемого донецкими же предприятиями топлива порой не совпадают.

"Сейчас переизбыток угля, многие шахты остановились, - свидетельствует Андрей Н. — Не работает много шахт Торезско-Шахтерского региона, малых шахт, так называемых артелей. В апреле некоторые шахты практически остановились из-за переизбытка угля на складах".

Еще только простой, а не остановка. Но нужно помнить, что массовая неконтролируемая остановка шахт приведет к затоплению и экологической катастрофе, чего нельзя допустить.

Блокада

Точка перелома была вызвана введением полной блокады перевозок со стороны Украины, которую начали "активисты" националистических батальонов в феврале этого года и потом возглавил официальный Киев.

До недавнего времени в ДНР складывалась парадоксальная ситуация: часть предприятий на территории республики, среди которых такие крупные и значимые, как, например, металлургические гиганты ЕМЗ и ДМЗ, продолжали работать в правовом поле Украины — в частности, выплачивая с каждой зарплаты работников Донбасса военный сбор в пользу украинской армии, которая стреляет по городам Донбасса.

"Украина отказывается покупать также и российский уголь. Они пытаются перестроить ТЭЦ под другую марку угля. Украинский государственный суицид как идеология, - говорит Валентина С. — То есть сейчас мы наблюдаем суицид как государственную политику, включая отключение той же 1С, блокирование обновлений… Как они это сделают — конечно, вопрос, но сам факт… Поэтому я не буду вдаваться в подробности, как Украина будет обходиться без нашего угля".

Можно оценить объем поставок из ДНР на Украину до марта 2017 года.

"Навскидку от нас выезжало 7-8 тысяч вагонов, — говорит Андрей Н., — которые приносили порядка 400-450 миллионов рублей в месяц в бюджет ДНР".

Все это прекратилось в один момент и не могло быть замещено никакими рынками. Одновременно снизился поток товаров, который "за взятки" проезжал через линию фронта из Украины. То есть мелкие партии и отдельные категории находят дорогу (так, водители маршруток могут захватывать с собой немного товара), но потом иссякают.

По данным Института экономических исследований Министерства образования и науки ДНР, в 2016 году на продукцию предприятий пищевой промышленности республики пришлось 45% проданных здесь продуктов питания. При этом, несмотря на большие площади до сих пор не разминированных полей, сельское хозяйство ДНР полностью обеспечивает потребности региона в продовольственном зерне.

Потребительский рынок ДНР и ЛНР практически полностью замещен местной и российской (а также белорусской) продукцией.

Но потребительский рынок — самая простая из проблем. В Донбассе с Украиной (а ранее — СССР) были связаны все значимые производства и инфраструктуры. Донецкая водонапорная станция находится на нейтральной полосе и постоянно попадает под обстрелы. В ЛНР нет ни одной своей электростанции, там только Луганская ТЭС — находится в городе Счастье, сейчас на стороне Украины.

"Батальон "Айдар" еще в 2014 году заминировал цистерны с водородом, находящиеся на электростанции, - поясняет Андрей Н. — Я работал с Луганской ТЭС, до известных событий у меня были там друзья. "Майдан головного мозга" — это про них. Я говорю: ребята, как фиганет, и города Счастье на карте не будет! Умный человек, занимал среднюю руководящую должность, говорит: "Зато его террористы не возьмут". После этого, с середины 2014 года, я с ним не общался".

Что дальше Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

"Из востока Украины мы превратились в "дикий Запад" России, - говорит Екатерина К. - Юрисдикции никакой нет, никому не подчиняются, делают что хотят. Конечно, хотелось бы порядка. Окончания войны и признания. По крайней мере, даже что-то одно из этого дало бы положительный эффект — возможно, люди бы вернулись".

"Украины здесь не будет никогда: если вдруг будет снята блокада с их стороны, мы поставим свою, — уверен Андрей Н. — Путь однозначно один, в сторону России — вопрос только, с какой судьбой, Приднестровья или Южной Осетии. Мы не станем Крымом, и завтра у нас не появятся МТС, Сбербанк и прочее. В подобное развитие событий я не верю категорически. При этом уезжать отсюда никуда не планирую".

"Понятно, что все хотят идти в Россию, — говорит Владимир Трубчанин. — После того что с нами Украина учудила, на Украину мы точно не хотим. В Ясиноватой очень мало тех, кто хочет вернуться, в Донецке чуть побольше. Но в прифронтовых городах таких считанные проценты. Ну как я могу хотеть вернуться на Украину, когда в августе 2014 года я из собственной стены выковыривал украинский снаряд? О чем мне с ними разговаривать?".

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Донбасс фактически уже вошел в Россию — сначала идеологически, а теперь и экономически. Весь вопрос — справится ли Россия с возложенной на нее задачей. Проблем много и технических, и экономических. Проблемы можно пережить, если граждане будут видеть будущее, перспективу. Донбасс — индустриальная, инженерная цивилизация. Если он не будет выпускать сложной машиностроительной продукции, то потеряет всякий смысл для своих граждан. И запуск даже одного предприятия уже дает сильное оживление.