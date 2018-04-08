Пасха – праздник Воскресения Иисуса Христа. Справка

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа по православному календарю — отмечается в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.

В 2018 году православная Пасха празднуется 8 апреля (26 марта по старому стилю).

В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.

Этот древнейший праздник христианской церкви был установлен и праздновался еще в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания – о страданиях и о Воскресении Иисуса Христа – и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования – Пасха страданий, или Пасха Крестная, и Пасха Воскресения.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.

В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день нисана (март — апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века. Первый Вселенский собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Так продолжалось до XVI века, когда единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.

Православные поместные церкви определяют дату празднования Пасхи по так называемой Александрийской пасхалии: в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апреля (по старому стилю).

С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют в священную и предпраздничную ночь Светлого Воскресения Христова. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа) и относят в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где она должна оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня.

Священнослужители надевают праздничные облачения. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон – благовест – возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь при закрытых Царских Вратах иконостаса храма священнослужители тихо поют стихиру: "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". После этого отодвигается завеса (занавес, находящийся за Царскими вратами и закрывающий их со стороны алтаря) и священнослужители снова поют эту же стихиру, но уже громким голосом. Открываются Царские Врата, и стихира, еще более высоким голосом, поется духовенством в третий раз до середины, а хор храма поет окончание. Священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом с пением той же стихиры. Крестный ход означает шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями храма, как бы у входа ко Гробу Господню. Настоятель храма и священнослужители трижды поют радостный пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот (жизнь) даровав!". Затем настоятель произносит стихи древнего пророчества святого Царя Давида: "Да воскреснет Бог и расточатся врази (враги) Его…", а хор и народ в ответ на каждый стих поют: "Христос воскресе из мертвых…". Затем священник, держа в руках крест и трехсвечник, творит ими крестное знамение у закрытых дверей храма, они открываются, и все, ликуя, входят в церковь, где горят все светильники и лампады, и поют: "Христос воскресе из мертвых!".

Последующее Богослужение Пасхальной заутрени состоит из пения канона, составленного святым Иоанном Дамаскиным. Между песнями Пасхального канона священники с крестом и кадилом обходят весь храм и приветствуют прихожан словами: "Христос воскресе!", на что верующие отвечают: "Воистину воскресе!".

В конце заутрени, после окончания пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоустого", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником.

Сразу после заутрени служится Пасхальная литургия (богослужение), где читается начало Евангелия от Иоанна. На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин. Перед окончанием литургии освящается пасхальный хлеб – артос.

После окончания праздничного богослужения, православные христиане обыкновенно разговляются освященными крашеными яйцами и куличами у храма или у себя дома.

Пасха празднуется семь дней, всю неделю, которая называется Светлая или Пасхальная седмица. Каждый день недели тоже называется Светлым. На Светлой седмице ежедневно совершаются богослужения с открытыми Царскими Вратами иконостаса (которые на обычной литургии закрыты) в знак того, что Иисус Христос навсегда открыл людям врата Небесного Царствия.

Весь период до праздника Вознесения, отмечаемого на 40-й день после Пасхи, считается пасхальным, и православные встречают друг друга приветствием "Христос воскресе!" и ответом "Воистину воскресе!".

Издавна принято, что первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная пасха.

Объяснение обычая красить пасхальные яйца в красный цвет восходит к позднему апокрифу (произведение раннехристианской литературы, не вошедшее в библейский канон), в котором говорится об обращении в христианскую веру римского императора Тиверия. Желая остановить проповедь святой Марии Магдалины, Тиверий заявил, что он скорее готов поверить в превращение белого яйца в красное, чем в возможность оживления умершего. Яйцо покраснело, и это стало последним аргументом в полемике, которая завершилась крещением римского царя.

Обычай обмениваться крашеными яйцами прочно вошел в быт церкви. Красный цвет пасхального яйца символизирует всепобеждающую Божественную Любовь.

Пасхальный кулич по своей форме напоминает артос. Пасхальный артос – символ самого Иисуса Христа. В пасхальном куличе, перенесенном на праздничный стол, присутствует сдоба, сладость, изюм и орехи. Правильно приготовленный кулич ароматен и красив, он не черствеет неделями и может простоять, не испортившись, все 40 дней Пасхи. Пасхальный кулич на праздничном столе символизирует Божие присутствие в мире и в человеческой жизни. Сладость, сдоба, красота пасхального кулича выражают заботу Господа о всяком человеческом существе, его сострадание и милосердие к людям.

Творожная сладкая пасха является прообразом Царства Небесного. Ее "молоко и мед" – образ нескончаемой радости, блаженства святых, сладости райской жизни, блаженной Вечности. Форма пасхи в виде горы символизирует основание нового небесного Иерусалима – города, в котором нет храма, но, по словам Апокалипсиса ("Откровение святого апостола Иоанна Богослова"), "Сам Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец".