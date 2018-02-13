Всемирный день радио. Справка

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Всемирный день радио отмечается во вторник.

Ниже приводится справочная информация.

Всемирный день радио ежегодно проводится 13 февраля.

Он был провозглашен в 2012 году в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В июне 2011 года ЮНЕСКО провела широкие консультации со всеми заинтересованными участниками, включая ассоциации эфирного вещания, общественные, государственные, частные, общинные и международные радиовещательные организации, учреждения ООН, фонды и программы, неправительственные организации, работающие в сфере коммуникаций, научные и академические круги, двусторонние учреждения по вопросам развития, а также постоянные представительства при ЮНЕСКО и национальные комиссии по делам ЮНЕСКО. Проект Всемирного дня радио поддержали 91% респондентов, участвовавших в процессе консультаций. Инициатор проекта, Испанская академия радио, получила более чем 46 писем поддержки от различных организаций.

Генеральный директор организации предложил для проведения праздника дату создания "Радио ООН" — 13 февраля 1946 года.

Радио — это средство коммуникации с самой большой аудиторией в мире. Оно является общепризнанным средством связи, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат. Радио играет огромную роль в чрезвычайных ситуациях, облегчая оказание помощи при стихийных бедствиях. Радио осваивает новые технологии: широкополосную и мобильную связь, планшетные компьютеры и др. Вещатели предлагают слушателям уникальные форматы и концепции, причем, слушатели превращаются уже и в зрителей, и в читателей. Тем не менее, согласно некоторым данным, на сегодняшний день около миллиарда человек до сих пор не имеют доступа к радио.

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Основными целями проведения Дня радио являются повышение осведомленности общественности и СМИ относительно важности радио, призыв к руководящим деятелям обеспечить и предоставить доступ к информации и укрепление связей и международного сотрудничества между радиовещательными компаниями.

Темой Дня радио в 2018 году является "Радио и Спорт". В год знаменательных спортивных событий организаторы Дня радио призывают радиостанции всего мира показать красоту спорта во всем его многообразии.

Всемирный день радио 2018 года будет посвящен направлениям:

— разнообразие в освещении спортивных событий (посредством освещения спортивных событий радио способно сблизить людей разных культур);

— равноправие полов в освещении спортивных мероприятий (радио может способствовать сбалансированному освещению мужских и женских видов спорта);

— продвижение мира и развития посредством освещения спортивных событий (более широкое освещение инициатив в области спорта в интересах мира и развития способствует признанию универсальных ценностей ненасилия, солидарности и терпимости).

День работников радио, телевидения и связи в Украине ежегодно отмечается 16 ноября.

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