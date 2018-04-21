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    Культура

    "Одесская Барби" возбудила поклонников обнаженным телом

    (обновлено: )61102
    Валерия Лунькова под фотографией подробно рассказала подписчикам о своей диете и физических упражнениях.
    valeria_lukyanova21

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. "Одесская Барби" Валерия Лунькова поделилась со своими поклонниками откровенным фото.

    На нем красотка позирует в одном нижнем белье, которое едва прикрывает прелести девушки.

    Лунькова под фотографией подробно рассказала подписчикам о своей диете и физических упражнениях.

    valeria_lukyanova21
    "Одесская Барби"

    Ранее "живая Барби" из Одессы Валерия Лукьянова похвасталась на своей странице в Instagram новой порцией откровенных фото, на которых демонстрирует спортивную фигуру в нижнем белье.

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