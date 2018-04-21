"Одесская Барби" возбудила поклонников обнаженным телом

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. "Одесская Барби" Валерия Лунькова поделилась со своими поклонниками откровенным фото.

На нем красотка позирует в одном нижнем белье, которое едва прикрывает прелести девушки.

Лунькова под фотографией подробно рассказала подписчикам о своей диете и физических упражнениях.

Ранее "живая Барби" из Одессы Валерия Лукьянова похвасталась на своей странице в Instagram новой порцией откровенных фото, на которых демонстрирует спортивную фигуру в нижнем белье.