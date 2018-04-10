Юность и свежесть. Российская модель радует откровенными снимками

Юная красотка Екатерина Котаро победила в конкурсе, проводимым самым известным мужским журналом России. Девушка обошла тысячи других красивых соперниц.

Красотка призналась, что не думала о победе — было интересно само участие, новый опыт и знакомства, повод сорваться в Москву.

"За сутки до финала я была выжата и измотана, но из последних сил готовилась к финишному рывку. За час до финала я буквально испытывала эйфорию от происходящего вокруг меня, чувствовала удовлетворение от того, что оказалась там, где нашла свое место. За три минуты до объявления победительницы меня одолевало любопытство, я просто замерла в ожидании и гадала, кто возьмет корону", — рассказала Екатерина maximonline.ru.

Ранее сообщалось, что модель Клаудия Тихан создает сексуальные образы, одевая откровенные купальники и позируя в них в самых живописных уголках земного шара.

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