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    Фотоленты

    Юность и свежесть. Российская модель радует откровенными снимками

    (обновлено: )46404
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara
    Екатерина Котаро
    instagram.com/kotyakotyara

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    Юная красотка Екатерина Котаро победила в конкурсе, проводимым самым известным мужским журналом России. Девушка обошла тысячи других красивых соперниц.

    Красотка призналась, что не думала о победе — было интересно само участие, новый опыт и знакомства, повод сорваться в Москву. 

    "За сутки до финала я была выжата и измотана, но из последних сил готовилась к финишному рывку. За час до финала я буквально испытывала эйфорию от происходящего вокруг меня, чувствовала удовлетворение от того, что оказалась там, где нашла свое место. За три минуты до объявления победительницы меня одолевало любопытство, я просто замерла в ожидании и гадала, кто возьмет корону", — рассказала Екатерина maximonline.ru.

    Ранее сообщалось, что модель Клаудия Тихан создает сексуальные образы, одевая откровенные купальники и позируя в них в самых живописных уголках земного шара.

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