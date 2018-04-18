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    Звезда сериала "Бальзаковский возраст..." попала в базу "Миротворца"

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    Отмечается, что известная российская актриса Жанна Эппле внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.
    Актриса Жанна Эппле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Российская актриса Жанна Эппле, сыгравшая в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым.

    Как сообщается на сайте, Эппле внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "участие в пропагандистских мероприятиях России, участие в попытках легализации аннексии Крыма".

    Ранее сообщалось, что сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии".

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