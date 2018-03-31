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    Тракторист нарисовал в поле гигантский портрет Мартина Лютера Кинга

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    Лицо правозащитника с перефразом его наиболее известного выражения "У меня есть мечта" появилось на поле под Вероной на площади 21 тысяча квадратных метров.
    Портрет Мартина Лютера Кинга
    Дарио Гамбарин

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий трактор и поле вместо красок и холста, написал портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга, рассказал РИА Новости сам Гамбарин.

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    Лицо правозащитника с перефразом его наиболее известного выражения "У меня есть мечта" появилось на поле под Вероной на площади 21 тысяча квадратных метров. Гамбарин приурочил портрет к 50-летию со дня убийства Кинга, которое произошло 4 марта 1968 года.

    В своей работе мастер направления land-art не использует ничего помимо трактора и плуга, только расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.

    "На портрет у меня ушло семь часов. Я хотел напомнить о человеке мира, который положил свою жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Я специально поменял время глагола в его фразе, получилось "У меня была мечта", чтобы показать, что в борьбе за права человека уже многое сделано, но впереди еще длинный путь, его мечта стала реальностью лишь отчасти", — рассказал Гамбарин.

    По его словам, двухсотметровый портрет Кинга выполнен на соевом поле, с которого еще осенью сняли урожай. Изображение просуществует еще неделю, после чего на этой земле будет заново засеяна соя или кукуруза.

    Напомним, художница и кулинар Линда Миллер Николсон из Сиэтла (США) создает картины из пасты и макарон. 

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