Тракторист нарисовал в поле гигантский портрет Мартина Лютера Кинга

Дарио Гамбарин

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий трактор и поле вместо красок и холста, написал портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга, рассказал РИА Новости сам Гамбарин.

Лицо правозащитника с перефразом его наиболее известного выражения "У меня есть мечта" появилось на поле под Вероной на площади 21 тысяча квадратных метров. Гамбарин приурочил портрет к 50-летию со дня убийства Кинга, которое произошло 4 марта 1968 года.

В своей работе мастер направления land-art не использует ничего помимо трактора и плуга, только расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.

"На портрет у меня ушло семь часов. Я хотел напомнить о человеке мира, который положил свою жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Я специально поменял время глагола в его фразе, получилось "У меня была мечта", чтобы показать, что в борьбе за права человека уже многое сделано, но впереди еще длинный путь, его мечта стала реальностью лишь отчасти", — рассказал Гамбарин.

По его словам, двухсотметровый портрет Кинга выполнен на соевом поле, с которого еще осенью сняли урожай. Изображение просуществует еще неделю, после чего на этой земле будет заново засеяна соя или кукуруза.

Напомним, художница и кулинар Линда Миллер Николсон из Сиэтла (США) создает картины из пасты и макарон.