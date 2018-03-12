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    Культура

    Раскрыт секрет бровей художницы Фриды Кало

    (обновлено: )21610
    Как стало известно, мексиканская художница Фрида Кало рисовала свою монобровь косметическим карандашом американской фирмы.
    Открытие выставки “Фрида Кало. Ожившие полотна”
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Всемирно известная мексиканская художница Фрида Кало рисовала монобровь косметическим карандашом американской фирмы. 

    Он был представлен на выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

    Посетители так же смогли осмотреть коллекцию из 200 личных вещей художницы, включая протез ноги и косметику.

    Как оказалось, художница предпочитала продукцию американского производителя косметических средств Revlon и пользовалась его румянами, помадой и карандашом для бровей, сообщает Metro.

    Ранее сообщалось, что исполнилось сто сорок лет со дня рождения великого художника-авангардиста, основоположника супрематизма Казимира Малевича.

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