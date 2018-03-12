Раскрыт секрет бровей художницы Фриды Кало

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Всемирно известная мексиканская художница Фрида Кало рисовала монобровь косметическим карандашом американской фирмы.

Он был представлен на выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Посетители так же смогли осмотреть коллекцию из 200 личных вещей художницы, включая протез ноги и косметику.

Как оказалось, художница предпочитала продукцию американского производителя косметических средств Revlon и пользовалась его румянами, помадой и карандашом для бровей, сообщает Metro.

Ранее сообщалось, что исполнилось сто сорок лет со дня рождения великого художника-авангардиста, основоположника супрематизма Казимира Малевича.