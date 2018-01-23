наверх
23.01.201821:12
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Сделали помойку. Художник Марчук назвал Украину болотом

    (обновлено: )620130
    Всемирно известный украинский художник Иван Марчук заявил, что из Украины, лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство.
    Художник Иван Марчук
    Михаил Апостол в Facebook

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине все идет к худшему, мы даже не представляем, в котором болоте сидим, угнетает то, что власть делает с нашим народом, заявил всемирно известный украинский художник Иван Марчук.

    Пачки денег
    twitter.com/nab_ukr
    Нежелание бороться с коррупцией лишит Украину почти всего - эксперт

    " Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство… Люди очень растрепанные, не любят друг друга. Нет того, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они друг друга съедают?…В целом в стране царят злоба и зависть", — сказал художник в интервью изданию НОВА.

    По словам Марчука, в мире противоположная ситуация, там все радуются твоему успеху, более того — чужой успех становится толчком к собственному развитию".

    "Понимаете — украинская земля рождает больше всего талантов на квадратный метр планеты. Но наша земля часто и поедает многих, как кошка, которая поедала своих котят. У нас не может достойным образом проявить себя какой-то гениальный, великий талант: они либо вянут, либо возвращаются в землю, или спиваются, или вынуждены бежать в другие страны, где делают славу для любой нации, народа и мира, а Украине они не нужны…" — отметил Марчук.

    Ранее сообщалось, что солист дуэта ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта попал в скандал после своего обращения к жителям Донбасса на тему русского и украинского языков. "Фагот" высказался о русскоязычных патриотах, приведя в пример украинских военных в Донбассе.

    Читайте также: Штрафы, налоги, кутузка? Соцсети о цене гастролей в РФ украинских артистов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Снегопад в Киеве
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?