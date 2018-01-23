Сделали помойку. Художник Марчук назвал Украину болотом

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине все идет к худшему, мы даже не представляем, в котором болоте сидим, угнетает то, что власть делает с нашим народом, заявил всемирно известный украинский художник Иван Марчук.

" Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство… Люди очень растрепанные, не любят друг друга. Нет того, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они друг друга съедают?…В целом в стране царят злоба и зависть", — сказал художник в интервью изданию НОВА.

По словам Марчука, в мире противоположная ситуация, там все радуются твоему успеху, более того — чужой успех становится толчком к собственному развитию".

"Понимаете — украинская земля рождает больше всего талантов на квадратный метр планеты. Но наша земля часто и поедает многих, как кошка, которая поедала своих котят. У нас не может достойным образом проявить себя какой-то гениальный, великий талант: они либо вянут, либо возвращаются в землю, или спиваются, или вынуждены бежать в другие страны, где делают славу для любой нации, народа и мира, а Украине они не нужны…" — отметил Марчук.

Ранее сообщалось, что солист дуэта ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта попал в скандал после своего обращения к жителям Донбасса на тему русского и украинского языков. "Фагот" высказался о русскоязычных патриотах, приведя в пример украинских военных в Донбассе.

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