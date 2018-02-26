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    Фотоленты

    Мировые шедевры из макарон: художница создает уникальные картины из пасты

    (обновлено: )81
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle
    Художница делает уникальные картины из макарон
    instagram.com/saltyseattle

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    Художница и кулинар Линда Миллер Николсон из Сиэтла (США) создает картины из пасты и макарон. Для получения различных цветов она использует исключительно натуральные ингредиенты.

    В поисках оригинальных сюжетов Линда даже воспроизводит работы известных художников.

    Себя она называет "макаронный ниндзя", а ее коллеги по кулинарному цеху хвалят девушку за авангардный подход к еде.

    Ранее сообщалось о заботливой маме из китайского города Чанчунь. Она создает уникальные съедобные картины, рисуя на тарелках соевой пастой и соевым соусом, а все для того, чтобы вызвать интерес у ее трехлетнего сына к еде.

    Смотрите также: Брюссель засверкал яркими огнями: лучшие кадры фестиваля света

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