Мировые шедевры из макарон: художница создает уникальные картины из пасты

Художница и кулинар Линда Миллер Николсон из Сиэтла (США) создает картины из пасты и макарон. Для получения различных цветов она использует исключительно натуральные ингредиенты.

В поисках оригинальных сюжетов Линда даже воспроизводит работы известных художников.

Себя она называет "макаронный ниндзя", а ее коллеги по кулинарному цеху хвалят девушку за авангардный подход к еде.

Ранее сообщалось о заботливой маме из китайского города Чанчунь. Она создает уникальные съедобные картины, рисуя на тарелках соевой пастой и соевым соусом, а все для того, чтобы вызвать интерес у ее трехлетнего сына к еде.

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