Олдскул, богоматерь и футболист. Художник делает невероятное с бананами

Нидерландский художник Стефан Бруше делает шедевры из обычных бананов, сообщает bigpicture.ru.

Он частично рисует на этих фруктах и частично делает из них скульптуры.

"Я только начал пользоваться инстаграмом. Я работал, и мне захотелось опубликовать что-нибудь. Заметив банан, я подумал, что будет классно, если я нарисую на нем маленькую счастливую рожицу", — отметил он.

По словам художника, легко и приятно рисовать шариковой ручкой на кожуре банана, он не может оторваться. Он рисует и на других фруктах, но бананы — его любимые.

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