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    Фотоленты

    Олдскул, богоматерь и футболист. Художник делает невероятное с бананами

    (обновлено: )19610
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/
    Шедевры из банана
    Шедевры из банана
    instagram.com/isteef/

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    Шедевры из банана

    Нидерландский художник Стефан Бруше делает шедевры из обычных бананов, сообщает bigpicture.ru.

    Он частично рисует на этих фруктах и частично делает из них скульптуры. 

    "Я только начал пользоваться инстаграмом. Я работал, и мне захотелось опубликовать что-нибудь. Заметив банан, я подумал, что будет классно, если я нарисую на нем маленькую счастливую рожицу", — отметил он.

    По словам художника, легко и приятно рисовать шариковой ручкой на кожуре банана, он не может оторваться. Он рисует и на других фруктах, но бананы — его любимые.

    Смотрите также: Какие котики? Белорусская блондинка растопит любое сердце мужчины

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