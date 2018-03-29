Национальный рекорд: в центре Ужгорода "поселились" 17 тыс писанок

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого установлен Национальный рекорд Украины.

Центральную площадь украсили более 17 000 писанок на 57-писанкових деревьях, сообщает УНН.

unn.com.ua Фестиваль писанок в Ужгороде

Украшенные писанками металлические деревья разместили по периметру площади перед зданием Закарпатской облгосадминистрации. Там проходят мастер-классы по технике росписи писанок.

Представители Книги рекордов Украины успели насчитать 17 000 писанок, но горожане продолжают нести писанки на выставку. Предыдущие аналогичные рекорды в Украине не превышали показатель в 3000 писанок.

unn.com.ua Фестиваль писанок в Ужгороде

Напомним, в 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.