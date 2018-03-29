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    Культура

    Национальный рекорд: в центре Ужгорода "поселились" 17 тыс писанок

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    Представители Книги рекордов Украины насчитали в центре Ужгорода 17 000 писанок. Предыдущие аналогичные рекорды в Украине не превышали показатель в 3000 писанок.
    Фестиваль писанок в Ужгороде
    unn.com.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого установлен Национальный рекорд Украины.

    Центральную площадь украсили более 17 000 писанок на 57-писанкових деревьях, сообщает УНН

    unn.com.ua
    Фестиваль писанок в Ужгороде

    Украшенные писанками металлические деревья разместили по периметру площади перед зданием Закарпатской облгосадминистрации. Там проходят мастер-классы по технике росписи писанок.

    Представители Книги рекордов Украины успели насчитать 17 000 писанок, но горожане продолжают нести писанки на выставку. Предыдущие аналогичные рекорды в Украине не превышали показатель в 3000 писанок.

    unn.com.ua
    Фестиваль писанок в Ужгороде

    Напомним, в 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.

     

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