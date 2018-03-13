Мел Би из Spice girls показала, как голой готовится к телешоу

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая участница не менее знаменитой группы Spice girls 42-летняя певица Мелани Браун, известная всему миру как Мел Би, по всей видимости, активно готовится к выступлениям со своими коллегами по группе, которая воссоединилась через много лет после распада.

Свое весьма откровенное фото звезда выложила в своем Instagram.

На снимке Мел Би лежит полностью раздетая у себя дома, а самые пикантные места прикрывают три полотенца. В это время с ней работает целая команда стилистов.

instagram.com/officialmelb Мелани Браун

"Обычное воскресенье дома. Посылаю рабочую почту и готовлюсь предстать перед камерами в шоу America's Got Talent. Вот так после автозагара на все тело мы одновременно делаем прическу, мейкап, маникюр и педикюр", — поделилась Мел Би.

Как сообщалось ранее, Spice Girls планирует воссоединиться и уже в конце лета поехать на гастроли в Великобританию и США.