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    Культура

    Сестра Ким Кардашьян обрушила стоимость соцсети на 1 млрд долларов

    (обновлено: )20310
    Кайли Дженнер лишь сделала заявление, что перестала пользоваться Snapchat, как акции социальной сети моментальной упали на $1,3 млрд.
    Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Американская знаменитость Кайли Дженнер отправила сообщение в Twitter, в котором поделилась своими впечатлениями о пользовании социальной сетью Snapchat, после чего акции сети упали на $1,3 млрд, пишет "Сегодня".

    Твит, в котором знаменитость заявила о том, что перестала пользоваться Snapchat, приковал внимание не только многочисленных подписчиков Кайли (24,5 миллиона человек), но и аналитиков с Уолл-стрит.

    "Вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно"?— написала она

    Кайли опубликовала твит в среду, а уже в четверг акции материнской компании Snapchat снизились на 6,1%, тем самым сократив рыночную стоимость на $ 1,3 млрд.

    Напомним, Кайли Дженнер 1 февраля впервые стала мамой.

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