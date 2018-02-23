Сестра Ким Кардашьян обрушила стоимость соцсети на 1 млрд долларов

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Американская знаменитость Кайли Дженнер отправила сообщение в Twitter, в котором поделилась своими впечатлениями о пользовании социальной сетью Snapchat, после чего акции сети упали на $1,3 млрд, пишет "Сегодня".

Твит, в котором знаменитость заявила о том, что перестала пользоваться Snapchat, приковал внимание не только многочисленных подписчиков Кайли (24,5 миллиона человек), но и аналитиков с Уолл-стрит.

"Вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно"?— написала она

Кайли опубликовала твит в среду, а уже в четверг акции материнской компании Snapchat снизились на 6,1%, тем самым сократив рыночную стоимость на $ 1,3 млрд.

Напомним, Кайли Дженнер 1 февраля впервые стала мамой.