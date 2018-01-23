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    Стало известно необычное имя дочери Ким Кардашьян

    (обновлено: )21401
    Звезды назвали дочь в честь города. с "городом ветров" у Канье Уэста связаны очень трогательные воспоминания. Его родители развелись, когда ему было три года, после чего Канье со своей матерью переехали в Чикаго, штат Иллинойс.
    Ким Кардашян
    @kimkardashian

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Ким Кардашьян и Канье Уэст решили назвать свою третью дочь в честь города Чикаго, сообщает издание Daily Mirror.

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    По информации издания, с "городом ветров" у Канье Уэста связаны очень трогательные воспоминания. Его родители развелись, когда ему было три года, после чего Канье со своей матерью переехали в Чикаго, штат Иллинойс.

    Напомним, третьего ребенка Кардашьянов выносила суррогатная мать.

    У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт.

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