Стало известно необычное имя дочери Ким Кардашьян

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Ким Кардашьян и Канье Уэст решили назвать свою третью дочь в честь города Чикаго, сообщает издание Daily Mirror.

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По информации издания, с "городом ветров" у Канье Уэста связаны очень трогательные воспоминания. Его родители развелись, когда ему было три года, после чего Канье со своей матерью переехали в Чикаго, штат Иллинойс.

Напомним, третьего ребенка Кардашьянов выносила суррогатная мать.

У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт.