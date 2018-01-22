Мать троих детей. Ким Кардашьян возмутила сети обнаженным снимком

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Знаменитость Ким Кардашьян возмутила соцсети новым снимком, где она лежит полностью голой, слегка прикрывшись одеялом.

@kimkardashian Ким Кардашьян

Отметим, что несколько дней назад семейство Канье Уэста пополнилось третьим ребенком, и пользователи не могут понять, почему новоиспеченная мама делится такими интимными кадрами, а в частности, откуда у нее есть время на подобные "провокации".

Напомним, Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины. Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.