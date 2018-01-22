Мать троих детей. Ким Кардашьян возмутила сети обнаженным снимком

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Знаменитость Ким Кардашьян возмутила соцсети новым снимком, где она лежит полностью голой, слегка прикрывшись одеялом.
Ким Кардашьян
Отметим, что несколько дней назад семейство Канье Уэста пополнилось третьим ребенком, и пользователи не могут понять, почему новоиспеченная мама делится такими интимными кадрами, а в частности, откуда у нее есть время на подобные "провокации".
Напомним, Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины. Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.