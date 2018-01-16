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    Культура

    Ким Кардашьян стала мамой в третий раз

    (обновлено: )68212
    Как сообщают источники, Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января.
    Ким Кардашьян
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    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать, которая вынашивала малыша звезд, родила в понедельник, 15 января. У Ким и Канье родилась девочка.

    По информации TMZ, женщина, родившая ребенка пары, живет в Сан-Диего.

    Ким Кардашьян также поделилась в Instagram радостной новостью.

    Напомним, Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины. Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.

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