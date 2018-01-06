Британские ученые назвали причину смерти Чехова

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Британские исследователи считают, что причиной смерти русского писателя Антона Чехова могло стать кровоизлияние в мозг, сообщает газета Times.

По данным издания, подобный вывод группа ученых Куодрэмского института биологических наук сделала в ходе изучения биоматериалов с рубашки Чехова, которую он носил в день своей смерти. Исследователи обнаружили маркер протеина, известный как ITIH4, который вырабатывается организмом в ответ на травму и ассоциируется с вызванным тромбом ударом.

"Мы выявили из рубашки Чехова экстракт маркера быстрого ишемического удара… Мы планируем провести более глубокий биоинформатический анализ первичных данных, чтобы реконструировать все возможные нарушения здоровья", — цитирует издание одного из исследователей Глеба Зильберстейна.

Исследователи также смогли обнаружить следы туберкулеза, от которого писатель страдал продолжительное время. Ученые полагают, что их технология поможет раскрыть тайну смерти других известных исторических деятелей.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с британскими музеями.. Например, мы были бы рады иметь возможность проанализировать последний гардероб Карла I, который хранится в музее Лондона", — сказал исследователь.

Чехов скончался 15 июля 1904 года в Германии. Согласно воспоминанием его супруги Ольги Книппер, в этот день писатель выпил бокал шампанского, после чего лег на левый бог и через некоторое время спокойно умер. Некоторые исследователи полагали, что причиной смерти стал сердечный приступ и резкое обострение болезни, которой, как считается, Чехов заразился во время поездки на Сахалин (1890).