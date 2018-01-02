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    Культура

    В Литве умерла актриса украинского происхождения

    (обновлено: )354
    Как стало известно, Майорова страдала от продолжительной тяжелой болезни. Скончалась она 30 декабря 2017 года.
    Татьяна Майорова

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Литве на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра и кино украинского происхождения Татьяна Майорова, сообщил Русский драматический театр Литвы.

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    Сообщается, что она страдала от продолжительной тяжелой болезни. Скончалась она 30 декабря 2017 года.

    Актриса родилась в 1964 году в Украине. Она закончила театральный институт им. Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах — актрисой театра в Вильнюсе, где сыграла около 40 ролей.

    Майорова играла по большей части в театре, но и снималась в кино. Зрителям она запомнилась игрой в исторической драме 1978 "Помилуй нас", созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом.

    Напомним, 29 декабря в США в возрасте 94 лет скончалась актриса Роуз Мари, которая снялась во многих сериалах и трижды была номинирована на "Эмми".

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