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    Названа дата свадьбы принца Гарри с американской актрисой-мулаткой

    (обновлено: )199
    Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Это будет суббота, что также идет в разрез с королевскими традициями.
    Принц Гарри помолвился с актрисой Меган Маркл
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британской королевской семьи.

    @KensingtonRoyal
    Британский принц Гарри и его невеста, американка Меган Маркл, впервые появились вместе на официальном мероприятии.

    Отмечается, что церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

    Накануне пара объявила о помолвке, в тот же день состоялась их первая фотосъемка в качестве жениха и невесты. В тот же день принц Гарри и Меган Маркл дали большое телевизионное интервью, в котором рассказали о своем знакомстве (свидание "вслепую", устроенное общей подругой), предложении (во время приготовления курицы), кольце (с крупным бриллиантом из Ботсваны и двумя поменьше из коллекции матери принца принцессы Дианы) и планах на будущее (Меган отказывается от актерской карьерой, пара будет заниматься благотворительностью и много времени проводить в странах Содружества).

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