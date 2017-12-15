Названа дата свадьбы принца Гарри с американской актрисой-мулаткой

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британской королевской семьи.

@KensingtonRoyal Британский принц Гарри и его невеста, американка Меган Маркл, впервые появились вместе на официальном мероприятии.

Отмечается, что церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Накануне пара объявила о помолвке, в тот же день состоялась их первая фотосъемка в качестве жениха и невесты. В тот же день принц Гарри и Меган Маркл дали большое телевизионное интервью, в котором рассказали о своем знакомстве (свидание "вслепую", устроенное общей подругой), предложении (во время приготовления курицы), кольце (с крупным бриллиантом из Ботсваны и двумя поменьше из коллекции матери принца принцессы Дианы) и планах на будущее (Меган отказывается от актерской карьерой, пара будет заниматься благотворительностью и много времени проводить в странах Содружества).