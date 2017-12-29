Названы самые красивые люди 2017 года

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Развлекательный сайт TC Candler опубликовал рейтинг самых красивых людей мира в 2017 году. В рейтинг попали сотня знаменитостей, которые собраны в одном видео.

Рейтинг составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков

Самой красивой женщиной в 2017 году признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. На втором месте ее коллега Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu.

В первую пятерку также вошли актрисы Сара Годон и Голшифте Фарахани, также модель Джордан Данн.

Смотрите также: Самые красивые мужчины за последние 27 лет