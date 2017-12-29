наверх
29.12.201717:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Названы самые красивые люди 2017 года

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (32)

    (обновлено: )16710
    Самой красивой женщиной признана модель, актриса и певица Лиза Соберано, на втором месте ее коллега Тилан Блондо.
    Видео TC Candler

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Развлекательный сайт TC Candler опубликовал рейтинг самых красивых людей мира в 2017 году. В рейтинг попали сотня знаменитостей, которые собраны в одном видео.

    Рейтинг составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков

    Самой красивой женщиной в 2017 году признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. На втором месте ее коллега Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu.

    В первую пятерку также вошли актрисы Сара Годон и Голшифте Фарахани, также модель Джордан Данн.

    Смотрите также: Самые красивые мужчины за последние 27 лет

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Рейтинг самых красивых людей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия